Schuhbeck, Becker und Co.: Diese Stars haben Steuern hinterzogen

1995 eröffnete dann die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Verfahren gegen Peter und Steffi Graf wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Laut Berichten nahm der Vater im Laufe des Verfahrens die gesamte Schuld auf sich. 1997 wurde er wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 12,3 Millionen D-Mark zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Er wurde im April 1998 vorzeitig aus der Haft entlassen, nachdem er die Hälfte seiner Haftzeit in der JVA Ulm abgesessen hatte. 1999 liess er sich nach über 30 Jahren Ehe von seiner Frau Heidi scheiden, heiratete im gleichen Jahr neu und verstarb 2013 an Krebs. Steffi Graf betonte immer wieder die Solidarität mit ihrem Vater.