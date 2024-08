Schulterbruch: Brooklyn Beckham meldet sich mit Krankenhaus-Foto

Er fehlt im Familienurlaub

Details zu seiner Verletzung und wie es zu dem Schulterbruch kam, gab Beckham nicht bekannt. In seinen Instagram–Storys veröffentlichte er zuvor mehrere Clips und Fotos, die ihn und seine Ehefrau laut «People» beim Essen in einem japanischen Restaurant in New York City zeigen. Das Paar blieb dem Familienurlaub bisher fern, den David Beckham und Ehefrau Victoria derzeit mit ihren anderen Kindern Romeo (21), Cruz (19) und Harper (13) in Italien verbringen.