Schüsse auf Megan Thee Stallion: Zehn Jahre Haft für Rapper Tory Lanez

Nachdem die zwölfköpfige Jury Tory Lanez (31) im Dezember in Los Angeles für schuldig befunden hatte, wurde nun das Strafmass von einem Gericht in Kalifornien verkündet. Wie unter anderem das «People»-Magazin meldet, ist der kanadische Rapper am Dienstag zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er Musikerin Megan Thee Stallion (28) im Jahr 2020 angeschossen hatte.