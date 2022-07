«The Marvelous Mrs. Maisel»-Darstellerin Rachel Brosnahan (31) zeigte sich bei Twitter schockiert von der Tat: «Ich bin in Highland Park aufgewachsen und diese Parade ist für so viele Familien ein Höhepunkt des Jahres», erklärte sie in einem Tweet und fügte an: «Mir wird jedes Mal schlecht, wenn ich solche Nachrichten lese, aber ich wünsche euch nicht den Stich in der Magengrube, wenn ihr eure Familie und Freunde anruft, um sicherzustellen, dass es allen gut geht. Keine Worte.» In einem weiteren Beitrag verlinkte die Schauspielerin, die ab ihrem vierten Lebensjahr in Highland Park, Illinois aufwuchs, zu einer Initiative, die sich für eine Reform der Waffengesetze in den USA einsetzt und schrieb dazu mehrmals: «Genug ist genug.»