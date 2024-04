Schwache Ticketverkäufe: Jennifer Lopez benennt ihre Tour um

Jennifer Lopez (54) benennt angeblich ihre neue Tour um. Im Februar kündigte die Sängerin ihre Konzertreihe «This Is Me... Now» für den kommenden Sommer an, passend zum gleichnamigen neuen Album. Jetzt soll sie die musikalische Ausrichtung der Tournee geändert haben: Wie «Variety» berichtet, läuft die Tour ab jetzt unter «This Is Me... Live | The Greatest Hits».