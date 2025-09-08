Schwaches Spiel, starke Quote: So viele Fans sehen DFB-Sieg bei RTL

Die Diskussion über das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Slowakei–Niederlage liess das Interesse der Fans beim Nordirland–Spiel also offenbar spürbar ansteigen. Weiter geht es in der Gruppe A für Nagelsmann und Co. bereits am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg, am 13. Oktober folgt dann das Rückspiel gegen Nordirland in Belfast. Das Luxemburg–Spiel wird erneut im Ersten gezeigt, die Partie gegen Nordirland dann wieder bei RTL.