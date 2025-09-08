Schwaches Spiel, starke Quote: So viele Fans sehen DFB-Sieg bei RTL

Nach dem Debakel gegen die Slowakei am vergangenen Donnerstag konnte die DFB–Elf von Julian Nagelsmann (38) zwar spielerisch immer noch nicht überzeugen, feierte jedoch trotzdem einen schmeichelhaften 3:1–Erfolg gegen Nordirland. Die Fans liessen sich von der dürftigen Darbietung allerdings nicht abschrecken: Bis zu 9,46 Millionen Fussballfans wollten bei RTL sehen, ob die deutsche Nationalmannschaft nach der Niederlage gegen die Slowakei wieder siegen kann.
Und sie konnte – zumindest ergebnistechnisch. Das mühsam erkämpfte 3:1 im Rahmen der European Qualifiers zur WM 2026 erreichte durchschnittlich 8,50 Millionen Zuschauer und einen starken Marktanteil von 36,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch in den Zielgruppen der 14– bis 59–jährigen und 14– bis 49–jährigen Zuschauer und Zuschauerinnen holte das Länderspiel mit 42,2 bzw. 48 Prozent herausragende Werte. Damit erzielte die Übertragung in allen drei Zielgruppen die besten Länderspiel–Marktanteile des Jahres bei RTL, wie der Sender mitteilte.
Interesse nach Slowakei–Pleite gestiegen
Das gesteigerte Zuschauerinteresse zeigt deutlich die Nachwirkungen der peinlichen 0:2–Niederlage gegen die Slowakei am vergangenen Donnerstag. Dieses Spiel hatte in der ARD noch 7,47 Millionen Zuschauer erreicht – ein ordentlicher, aber nicht unbedingt überragender Wert für ein Länderspiel der deutschen Fussball–Nationalmannschaft. Der Marktanteil betrug 35,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 38,7 Prozent bei den 14– bis 49–Jährigen.
Die Diskussion über das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Slowakei–Niederlage liess das Interesse der Fans beim Nordirland–Spiel also offenbar spürbar ansteigen. Weiter geht es in der Gruppe A für Nagelsmann und Co. bereits am 10. Oktober in Sinsheim gegen Luxemburg, am 13. Oktober folgt dann das Rückspiel gegen Nordirland in Belfast. Das Luxemburg–Spiel wird erneut im Ersten gezeigt, die Partie gegen Nordirland dann wieder bei RTL.