Stars gratulieren

In den Kommentaren sind bereits reihenweise Glückwünsche von Schauspielkolleginnen zu lesen. «Yeah, Babys!», schwärmt etwa Chelsea Handler (47). «Was was was!!! Yeah, Glückwunsch meine Liebe», schreibt Kate Hudson (43). Debra Messing (54) ist ebenfalls ausser sich: «Waaaaas?!?! Hilary!!!!! Ich freue mich so für euch zwei!!!!!»