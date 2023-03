Wie haben Sie Ihrem Partner die frohe Botschaft verkündet?

Hasanovic: Wir haben gerade für meinen Social-Media-Kanal Content gedreht und ich hielt in einem Video etwas hinter meinem Rücken. Izi fragte mich, was ich da habe. Dann holte ich die Tests raus und er hat erst gar nicht verstanden, was ich da in der Hand habe. Ich sagte nur noch: Izi, der Schwangerschaftstest ist positiv! Wir lagen uns dann nur noch in den Armen und ich bin in Tränen ausgebrochen. Bei ihm kam das Weinen erst später, als er realisiert hat, was da gerade wirklich geschehen ist.