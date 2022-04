Schwangere Britney Spears: Babybauch ist bereits zu erahnen

Spears erwartet ihr drittes Kind und das erste mit ihrem Verlobten, dem Fitness-Experten Sam Asghari (28). Die Schwangerschaft hatte sie in einem langen Instagram-Post am Montag verkündet: «Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht ... und ahhhh ... nun ja ... ich bekomme ein Baby», hiess es in dem Post. Aus ihrer früheren Ehe mit Kevin Federline (44) hat die US-Amerikanerin bereits zwei Söhne, Sean Preston (16) und Jayden James (15).