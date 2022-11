Schwangere Gemma Arterton zeigt Babybauch auf dem roten Teppich

Die britische Schauspielerin Gemma Arterton (36) ist schwanger. Nachdem in den vergangenen Wochen entsprechende Gerüchte kursierten, zeigte sie nun ihren Babybauch auf dem roten Teppich und bestätigte damit ihre Schwangerschaft. Beim Raindance Film Festival in London wurde die 36-Jährige mit dem Raindance Icon Award geehrt, wie die «Daily Mail» meldet. Ganz in Schwarz gekleidet nahm sie den Preis entgegen und strahlte glücklich in die Kameras der anwesenden Fotografen.