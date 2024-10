Schwangere Gisele? Tom Brady hat wohl erst kürzlich davon erfahren

«Spiegel im Himmel, was ist Liebe?»

Nach den ersten US–Berichten meldete sich Brady mit mysteriösen Worten auf Instagram. In einer Story veröffentlichte er das Bild eines Sonnenuntergangs und untermalte dieses mit dem Lied «Landslide» der Band The Chicks, einer Cover–Version des gleichnamigen Fleetwood–Mac–Klassikers. Er kommentierte die Aufnahme mit Herz–Emojis und der Songzeile «Oh, mirror in the sky, what is love?» («Oh Spiegel im Himmel, was ist Liebe?»). Eine Erklärung gab es dazu nicht.