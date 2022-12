Schwangere Hilary Swank freut sich über «Geschenke unseres Lebens»

«Die süssesten kleinen Elfen»

«Frohe Weihnachten euch allen! Ich wünsche euch allen Wunder in eurem Leben, in welcher Form auch immer», fügte die Schauspielerin zusammen mit den Hashtags «Merry Christmas» und «Miracles» (zu Deutsch: «Wunder») hinzu. Zahlreiche Stars liessen es sich nicht nehmen und hinterliessen unter dem Post liebevolle Worte. «Ich freue mich so für dich!!! Die süssesten kleinen Elfen», kommentierte Kollegin Selma Blair (50), während Lindsay Lohan (36) «frohe Weihnachten» wünschte.