Schwangere Renata Lusin: Mit Spritzen zum Wunschkind

Umstrittenes Medikament half ihr womöglich

Weiter erfuhr sie, dass ein «Medikament wie Granocyte (Granozyte)» helfen könne. Doch diese Behandlung ist offenbar nicht unumstritten: Einige Kliniken hätten sie dafür «ausgelacht und abgeraten». Das Argument: Auch Frauen ohne KIR–Gene können gesunde Kinder auf die Welt bringen. «Das stimmt», fügt Lusin sachlich hinzu. In Deutschland sei das Medikament nur in Verbindung mit Chemotherapie oder Knochenmarkspende zugelassen, in Frankreich hingegen auch in der Reproduktionsmedizin. Dennoch entschied sich die Tänzerin, diesen Weg zu gehen. «Ich bin immer schnell natürlich schwanger geworden, aber alle Babys haben maximal bis zur 13. Woche im Bauch überlebt», schreibt sie offen über die schwer erträgliche Phase vor der Gen–Diagnose.