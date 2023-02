Schwangere Rihanna wird auch bei der Oscarverleihung auftreten

Erst vor wenigen Wochen sorgte Pop-Megastar Rihanna (35) mit ihrer Super-Bowl-Halbzeitshow für Furore. Neben einem fulminanten Medley ihrer grössten Hits enthüllte die 35-Jährige nämlich auch live auf der Bühne in Glendale, Arizona, ihre zweite Schwangerschaft. Nun meldet das US-Branchenmagazin «Variety», dass Rihanna bei der diesjährigen Oscarverleihung ebenfalls auftreten wird. Die Sängerin wird bei der Award-Show am 12. März in Los Angeles ihren oscarnominierten Song «Lift Me Up» aus dem Marvel-Blockbuster «Black Panther: Wakanda Forever» darbieten, wie die Produzenten der 95. Oscarverleihung bekannt gegeben haben.