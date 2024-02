Schwarz ist Trumpf: Jennifer Aniston bleibt ihrem Signature-Look treu

Wie viele schwarze und schulterfreie Kleider mag Hollywood–Star Jennifer Aniston (55) wohl in ihrem Kleiderschrank haben? Vermutlich werden wir es nie erfahren. Dass sie ein Faible für diesen Kleidertyp hat, ist aber offensichtlich. Zuletzt trat sie am Sonntag bei den People's Choice Awards in Santa Monica, Kalifornien, in einem solchen Outfit auf die Bühne. Im schwarzen trägerlosen Minikleid überreichte die Schauspielerin ihrem Kollegen Adam Sandler (57) einen Preis.