Stylische Überraschung bei der «Barbie»-Weltpremiere! Für den grossen Auftritt auf dem pinken Teppich in Los Angeles am Sonntag hat sich Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) zusammen mit ihrem Stylisten Andrew Mukamal ein echtes Fashion-Highlight überlegt: Die australische Schauspielerin erschien zur Premiere in einer detailgetreuen Nachahmung der glamourösen «Solo in the Spotlight»-Barbie aus dem Jahr 1960 - und überraschte mit einem schwarzen Abendkleid statt der gewohnten Farbe Pink.