Perfekte Übergangsjacke

Schwarz war gestern: Braune Lederjacken geben jetzt den Ton an

Auf der Suche nach einer neuen Übergangsjacke? Wer im Frühjahr und Sommer 2022 stylingtechnisch ganz vorne mit dabei sein will, sollte in eine Lederjacke investieren. Allerdings nicht in klassischem Schwarz: Braun ist jetzt Trend!