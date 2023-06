Schwarzenegger lädt Fans zu «Fubar»-Watchparty mit Live-Kommentar ein

Gelegenheit dazu gibt es am heutigen Freitag, den 2. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit via Instagram Live. Auf seinem Instagram-Account kündigte der Terminator das Event mit folgenden Worten an: «Lasst uns morgen gemeinsam die erste Folge von #FUBAR anschauen und ich werde meinen berühmten Kommentar dazu abgeben. Wir sehen uns um 12 Uhr pazifischer Zeit auf Instagram live!»