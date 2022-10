Schwarzer Panther beim Kannibalen-Menü: Die Kino-Tipps im November

Wer wird Chadwick Boseman in «Wakanda Forever» als Superheld Black Panther ersetzen? Haben es Drehbuchautor sowie Regisseur Ryan Coogler und Co. geschafft, aus der Not eine Tugend zu machen - oder merkt man «Black Panther: Wakanda Forever» zu sehr an, dass Geschehnisse aus der Realität für die Handlung gesorgt haben? Selbst, wer die Lobeshymnen auf Teil eins nicht mit anstimmen wollte, könnte an der Beantwortung dieser Fragen interessiert ins Kino pilgern. Action- und comic- Connaisseurs dürften so oder so auf ihre Kosten kommen.