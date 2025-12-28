«Schwarzes Gold» und mehr: Hier sind die «Maxton Hall»-Stars zu sehen

Harriet Herbig–Matten in «Schwarzes Gold»

Von der Elite–Schule in den Ölkrieg: In dem Historiendrama «Schwarzes Gold» hat Harriet Herbig–Matten (22) die Hauptrolle übernommen – und damit eine starke Kontrastfigur zu ihrer Rolle als Ruby Bell. Sie spielt in der ARD–Serie Bauerntochter Johanna Lambert, die um den Wald ihrer Familie gebracht wird, unter dem sich Erdöl befindet. Mutig lehnt sie sich gegen die Ausbeutung der aufstrebenden Ölindustrie in der Lüneburger Heide und den Grossbauern Wilhelm Pape, gespielt von «Game of Thrones»–Star Tom Wlaschiha (52), auf. «Ich finde die Figur so spannend, weil sie lernen muss, härter zu werden, um sich in der Welt der Männer durchzusetzen», sagt Herbig–Matten über ihre Rolle. Für sie sei es herausfordernd gewesen, «eine so ganz andere Rolle zu spielen als die Schülerin Ruby Bell».