Schwedens Königin Silvia zur Ehrenbürgerin von Heidelberg ernannt

Am 23. Dezember 1943 kam die schwedische Königin Silvia zur Welt - als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg. Nun, mit 79 Jahren, weilt Silvia gerade in ihrer Geburtsstadt und wurde dort zur Ehrenbürgerin ernannt. Vor rund 120 Gästen im Heidelberger Rathaus bekam sie die Ehrenbürgerwürde von Oberbürgermeister Eckart Würzner (61) verliehen. «Das ist auch für uns eine grosse Ehre, sie ist eine grossartige Botschafterin der Stadt und der Region», hatte Würzner im Vorfeld der Zeremonie laut «SWR» gesagt.