Schwedische Royals glänzen bei Galadinner für die Macrons

Viel Glamour im schwedischen Palast

Vor allem die Damen sorgten bei dem Bankett mit ihren Abendkleidern für Aufsehen: Kronprinzessin Victoria glänzte in einer silbernen One–Shoulder–Abendrobe mit goldenen Verzierungen. Zudem trug die 46–Jährige eine Tiara aus Gold und Diamanten, Diamantohrringe und eine Clutch, passend zum Outfit in Metallic–Optik. Prinzessin Sofia erschien in einem glänzenden champagnerfarbenen Kleid mit langen Ärmeln, auch sie hatte Kopfschmuck angelegt. Ihre Schwiegermutter, Königin Silvia, stach unterdessen in einer weiten amethystfarbenen Robe hervor.