Schwedische Royals senden Ostergrüsse vom Liegestuhl

Wenn Royals Ostern feiern, denkt man zunächst an prunkvolle Gottesdienste und formelle Familientreffen. Nicht so beim schwedischen Königspaar: Carl Gustaf (78) und Silvia von Schweden (81) zeigen sich auf ihrem neuesten Instagram–Post überraschend bodenständig. «Frohe Ostern aus Jämtland», heisst es in dem Beitrag, den das schwedische Königshaus am Sonntag veröffentlichte.