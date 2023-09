Schweigen der Royals: Warum gratulieren sie Harry nicht öffentlich?

Und das dürfte sich in den kommenden Stunden vermutlich auch nicht ändern. Harrys Vater, König Charles III. (74), besuchte am 15. September das schottische Städtchen Kinross. Eindrücke von dem Termin veröffentlichten die Royals auf dem offiziellen X–Account (ehemals Twitter) der Familie. Von öffentlichen Glückwünschen gab es hier zunächst jedoch keine Spur. Auch auf Instagram gratulierte der König seinem Sohn bisher nicht. Ebenso wenig meldeten sich Harrys Bruder, Prinz William (41), oder dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (41), in den sozialen Medien, um ihm alles Gute zu wünschen.