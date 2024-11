«Schweigen»: So wird der neue Falke-«Tatort»

In seinem 19. Fall an Neujahr 2024 musste Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 57) einen schweren Verlust hinnehmen: Seine Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz, 44) kam ums Leben, was den eigenbrötlerischen Kommissar in eine schwere Krise stürzte. Seitdem war es ruhig um Falke, der sich knapp ein Jahr später in seinem 20. «Tatort» in einem Kloster wiederfindet, um dort seine Dämonen und Schuldgefühle zu bekämpfen. Doch zur Ruhe kommt er in «Schweigen» (Sonntag, den 1. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten) nicht.