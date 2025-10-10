«Schweigen tötet»: Prinz Harry spricht erneut über mentale Gesundheit

Prinz Harry habe schon mit vielen Veteranen gesprochen und dabei sei ihm klargeworden, «dass Schweigen Menschen tötet. Wir haben bei der weltweiten Bekämpfung der Stigmatisierung schon viel erreicht. Der Zugang zu Therapien ist immer noch ein massives Problem.» Die Herausforderung sei aktuell, sowohl on– als auch offline mehr Räume zu schaffen, in denen miteinander gesprochen wird, in denen das Suchen nach Hilfe normalisiert werde und in denen die Definition von Stärke auch emotionale Ehrlichkeit sowie das Fragen nach Unterstützung umfasse.