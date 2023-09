Am heutigen Montag (11. September) feiert Fussballer– und Trainerlegende Franz Beckenbauer seinen 78. Geburtstag. Auf seinem offiziellen Instagram–Account hat Ex–Nationalspieler und Weltmeister von 2014, Bastian Schweinsteiger (39), einige lieben Worte an den «Kaiser» gerichtet: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an eine wahre Ikone des Fussballs!», schreibt «Schweini». Zudem wünsche er Beckenbauer «viel Glück und vor allem Gesundheit für das neue Lebensjahr». Dazu postete der 39–Jährige ein Bild, auf dem die beiden nebeneinander stehen.