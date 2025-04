Schweizer ESC-Star Nemo veröffentlicht Cover von «Satellite»

«Sie hat mich völlig umgehauen. Der Song hat meinen Musikgeschmack voll getroffen, ein absoluter Knaller. Der Song hat etwas mit mir gemacht», so Nemo, damals zehn Jahre alt und 14 Jahre später selbst an der Spitze des ESC. Im Interview mit Spotify sagte Nemo zudem: «Es ist der Eurovision–Song, an den ich mich am meisten erinnern kann. Etwas an dem Song reisst einen einfach mit. Ich liebe es.»