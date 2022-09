Kanye West (45) will im Scheidungsverfahren von Kim Kardashian (41) offenbar nichts dem Zufall überlassen und auf Nummer sicher gehen. So habe der Rapper laut «TMZ» inzwischen schon Anwalt Nummer sechs engagiert, um die Trennung von seiner Ex zu finalisieren. Die Personalie hat es dabei in sich: Laut des Berichts greife West auf die Dienste von Staranwalt Robert Stephan Cohen (83) zurück.