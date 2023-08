«Schwere Niereninfektion»: Liam Payne muss Tour verschieben

Er habe sich so darauf gefreut, für das Publikum zu spielen, erklärt das ehemalige One–Direction–Mitglied unter dem Post. «An alle, die Tickets gekauft haben: Es tut mir so leid. Wir arbeiten daran, die Tour so schnell wie möglich neu zu planen, aber vorerst werden wir die Tickets erstatten – also achtet bitte auf Updates von eurer Verkaufsstelle. Danke wie immer für die Liebe und Unterstützung und ich freue mich, euch bald wiederzusehen.» Die Tour hätte Payne unter anderem auch nach Bogotá, Buenos Aires oder São Paulo geführt.