Schwere Vorwürfe gegen «The West Wing»-Star Timothy Busfield

Gegen Timothy Busfield (68), bekannt für seine Rolle als Danny Concannon in «The West Wing», gibt es offenbar schwere Vorwürfe. Der US–Schauspieler wurde laut einem von der Polizei in Albuquerque ausgestellten Haftbefehl wegen zweier Fälle von sexuellem Kontakt mit Minderjährigen und Kindesmissbrauch angeklagt.
Polizei wurde 2024 zum ersten Mal eingeschaltet
Wie unter anderem «The Hollywood Reporter» unter Berufung auf die Polizei berichtet, soll es Ermittlungen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von zwei Jungen am Set von «The Cleaning Lady» geben. Timothy Busfield hatte bei der Serie als Regisseur gearbeitet. Die Polizei wurde angeblich erstmals 2024 eingeschaltet. Ein Krankenhausarzt alarmierte die Behörden laut «The Hollywood Reporter» nach einer Untersuchung wegen sexuellen Missbrauchs.
Derzeit ist weiteren Medienberichten zufolge unklar, ob Timothy Busfield bereits von der Polizei verhaftet wurde. Der Schauspieler ist seit 2013 mit Melissa Gilbert (61), dem Star aus «Unsere kleine Farm», verheiratet.
Karriere von Timothy Busfield begann in den 1980er Jahren
Busfield begann seine Karriere als Schauspieler bereits in den 1980er Jahren. Seine erste grössere Filmrolle hatte er in der Komödie «Die Rache der Eierköpfe» von 1984, auch in der Fortsetzung «Die Supertrottel» war er drei Jahre später mit dabei. Bekannt wurde der Schauspieler zudem durch seine Nebenrollen in den Kinofilmen «Feld der Träume» (1989) und «Sneakers – Die Lautlosen» (1992).
Im Fernsehen sorgte der 68–Jährige durch seine Hauptrolle als Elliot Weston in der Serie «Die besten Jahre» für Aufsehen. Er wurde dafür 1991 mit einem Emmy ausgezeichnet. Von 1999 bis 2006 war der Schauspieler in der Politikserie «The West Wing – Im Zentrum der Macht» zu sehen. Timothy Busfield arbeitet auch als Regisseur und Produzent.