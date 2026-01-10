Schwere Vorwürfe gegen «The West Wing»-Star Timothy Busfield

Karriere von Timothy Busfield begann in den 1980er Jahren

Busfield begann seine Karriere als Schauspieler bereits in den 1980er Jahren. Seine erste grössere Filmrolle hatte er in der Komödie «Die Rache der Eierköpfe» von 1984, auch in der Fortsetzung «Die Supertrottel» war er drei Jahre später mit dabei. Bekannt wurde der Schauspieler zudem durch seine Nebenrollen in den Kinofilmen «Feld der Träume» (1989) und «Sneakers – Die Lautlosen» (1992).