Schwere Vorwürfe von Hugh Grant: Hat «The Sun» Einbrüche veranlasst?

Dass Hugh Grant (62) nicht gut auf die britische Boulevardpresse zu sprechen ist, hat der Schauspieler schon auf mannigfaltige Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Aktuell geht er gerichtlich gegen den Verlag News Group Newspapers (NGN) vor, zu dem unter anderem auch «The Sun» gehört. Angestellte der Zeitung, so der massive Vorwurf von Grant, hätten 2011 einen Einbruch in seine Wohnung veranlasst, um ihn abzuhören und so an private Informationen zu gelangen.