Ed Sheeran (32) hat dramatische Monate hinter sich. Im Zuge der Ankündigung seines neuen Albums «-», das am 5. Mai in den Plattenläden stehen wird, offenbart der britische Superstar massive psychische Probleme. Seine Depressionen seien unter anderem aufgrund einer Tumor-Erkrankung seiner Frau Cherry Seaborn (30) ausgelöst worden. Seine Ehefrau habe die niederschmetternde Diagnose im letzten Jahr ausgerechnet während ihrer zweiten Schwangerschaft erhalten, erklärt Sheeran in einer Mitteilung seiner Plattenfirma Warner Music. Deswegen habe sie zunächst nicht behandelt werden können.