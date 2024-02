Schwerer Fahrradsturz: Richard Branson zeigt seine Verletzungen

Richard Branson: «Die Vorsichtigen leben überhaupt nicht»

«Ich bin in ein Schlagloch gefahren und schwer gestürzt, was zu einem weiteren Hämatom an der Hüfte und einer üblen Schnittwunde am Ellbogen führte», erzählt Branson, der auf dem Bild deutliche Schürfwunden am Arm hat und dessen weisses T–Shirt vom Sturz Flecken abbekommen hat, seinen rund 4,9 Millionen Instagram–Followern. Erstaunlicherweise sei jedoch nichts gebrochen gewesen, berichtet der 73–Jährige weiter. «Wir waren zusammen mit Alex Wilson unterwegs, der nach mir gestürzt ist, aber zum Glück ging es auch ihm gut.» Neben dem tapfer lächelnden Branson zeigt sich auf dem Foto auch sein Mitfahrer mit Schürfwunden und Blut auf dem T–Shirt.