Schwerer Skiunfall: Jochen Schweizer ist dem Tod erneut entkommen

Jochen Schweizers Heilung dauert Monate

Wie es in dem «Bild»–Bericht weiter heisst, sei bei dem Unfall unter anderem Jochen Schweizers Schulterblatt zertrümmert worden, er habe sich zudem seinen hinteren Rippenbogen gebrochen. Auch an Bein und Kopf hatte er offenbar Verletzungen. Nach einer Operation in München werde die endgültige Heilung Monate dauern, so die Zeitung.