Schwerer Sturz von Lindsey Vonn bei Abfahrt der Frauen

Vor dem Rennen am heutigen Sonntag schrieb Vonn bei Instagram unter anderem: «Morgen: Eine letzte olympische Abfahrt... Alleine schon die Qualifikation für diese Olympischen Spiele war eine Reise, an die manche von Anfang an nicht geglaubt haben.» Dank der Teilprothese habe sie nach sechsjähriger Pause die Chance, noch einmal anzutreten. «Morgen werde ich mein letztes Olympisches Abfahrtsrennen bestreiten und obwohl ich kein gutes Ergebnis garantieren kann, kann ich garantieren, dass ich alles geben werde, was ich habe. Aber egal, was passiert, ich habe bereits gewonnen.»