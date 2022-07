Schwerer Unfall: Jenny Elvers schickt Ex Alex Jolig Genesungswünsche

«Sanft» wohl deshalb, weil sich Alex Jolig bei dem Unfall eine Rippenreihenfraktur zugezogen hat, wie seine Frau der «Bild»-Zeitung erklärte. Betroffen seien «vier Rippen, die teils mehrfach gebrochen sind. Das ist sehr schmerzhaft und wird sehr langwierig». Dem Bericht zufolge ist Jolig, der mit seiner Frau auf Mallorca lebt, vor einer Woche in Deutschland mit dem Motorrad gestürzt. Anschliessend sei er in ein Krankenhaus bei Nürnberg gekommen. Auf Joligs Instagram-Account heisst es in einer Story zu einem Bild des Artikels: «Es war mir eine Lehre... Nie wieder ohne Airbag-Weste».