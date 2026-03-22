Schwester von Sienna Miller: Auch Savannah Miller ist schwanger

Bei den Millers bereitet man sich gleich zweimal auf Nachwuchs vor. Nachdem schon vor einer Weile bekannt wurde, dass die Schauspielerin Sienna Miller (44) ein weiteres Kind erwartet, hat auch ihre Schwester Savannah (47) freudige Nachrichten. Zur selben Zeit wird sie ebenfalls erneut Mutter.
«Unser lang ersehntes Wunderbaby wird im August zur Familie stossen», freut sich die Designerin in einem Beitrag auf Instagram. Dazu veröffentlicht sie ein Foto, auf dem sie mit ihrem Ehemann James Whewell zu sehen ist. Sie präsentiert der Welt ihr wachsendes Babybäuchlein. James, den sie unter anderem auch Jim und Jimmy nennt, steht hinter ihr und lacht für die Kamera.
«Die Magie der Schwangerschaft»
Savannah Miller schwärmt: «Die Magie der Schwangerschaft zusammen mit Jim, der bereits für meine drei anderen Kinder der beste und hingebungsvollste Vater ist, noch einmal erleben zu dürfen, ist ein tiefgründiges und phänomenales Geschenk.» Kurz vor dem 21. Geburtstag ihres ältesten Kindes stelle sie fest, wie schnell die Zeit vergehen kann. Mit dem gemeinsamen Baby hoffe sie darauf, wieder «die Unschuld und das Staunen in jeder Minute langsam auskosten zu können. Dass ich das alles noch einmal gleichzeitig mit meiner Schwester erleben darf, ist die köstlichste Kirsche auf dem Sahnehäubchen auf der Torte.»
Dass ihre Schwester Sienna ein weiteres Kind erwartet, war erstmals im vergangenen Jahr bekannt geworden. Gerade hat sie sich überraschend mit einem Post auf Instagram zurückgemeldet – offenbar nach mehrjähriger Pause. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Bild, auf dem sie ihren wachsenden Babybauch in die Kamera hält. Der vorangegangene Beitrag, der auf der Plattform einsehbar ist, stammt aus dem Juni 2017. Ihr Schauspielkollege Justin Theroux (54) scherzte in einem Kommentar: «Oh mein Gott, das ununterbrochene Posting von dir! Es ist unerbittlich.»
Für Sienna Miller ist es das dritte Kind. Zusammen mit ihrem Ex–Partner Tom Sturridge (40) bekam sie ihre Tochter Marlowe im Juli 2012. Die Geburt ihres zweiten Kindes – mit ihrem Partner Oli Green – wurde Anfang 2024 öffentlich. Jetzt ist ihr drittes Kind, das zweite mit Green, auf dem Weg.