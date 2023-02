«Schwiegertochter gesucht» geht in eine neue Staffel

Die beliebte RTL-Sendung «Schwiegertochter gesucht» geht voraussichtlich ohne Vera Int-Veen (55) in eine neue Runde. Der Kölner Sender stellt auf seiner Homepage bereits die ersten Kandidatinnen und Kandidaten vor. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden und wer in die Fussstapfen von Vera Int-Veen treten wird, ist noch nicht bekannt. «Das werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben», erklärte der Sender auf Anfrage von spot on news.