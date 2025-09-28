Schwierige Solokarriere: Gary Barlow fühlte sich «wie ein Versager»

Darum glaubte er nicht an Take–That–Comeback

Auf die Frage, ob eine Reunion von Take That immer schon im Raum gestanden habe, sagte Barlow: «Nein, definitiv nicht. Ich sah einfach keinen Weg zurück. Ich konnte mir keine Welt vorstellen, in der es passieren würde, denn Robbie war nicht nur gross rausgekommen – er war so gross geworden, dass wir einfach dastanden. Wer würde uns schon besuchen wollen? Wen würde das interessieren?» Inzwischen hat sich herausgestellt, dass seine Karriereängste völlig unbegründet waren. Denn er veröffentlichte weitere Titel als Solokünstler und feierte 2005 das erfolgreiche Comeback der Band (ohne Williams).