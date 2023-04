Schwindel- und fast schmerzfrei: Helene Fischers Tourstart begeistert

Für die «Rausch Live»-Tour hat sich Fischer viel vorgenommen: Insgesamt 70 Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen bei der 38-Jährige im Kalender. Am 14., 15. und 16. April wird sie jeweils nochmal in Hamburg in der Barclays Arena auftreten, danach geht es für sogar fünf Konzerte nach Dortmund (18. bis 23. April, Westfallenhalle). Das grosse Finale findet am 8. Oktober in Frankfurt statt.