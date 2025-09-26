SciFi-Komödie «Spaceballs 2»: Neue Details zur «Star Wars»-Parodie

Die Dreharbeiten zu «Spaceballs 2» haben begonnen. Das gaben die Amazon MGM Studios auf Instagram mit einem Bild vom Table Read bekannt. Damit bestätigte das Studio die Rückkehr von Rick Moranis (72), Bill Pullman (71), Daphne Zuniga (62) und George Wyner (79). Sie werden wieder in ihre Rollen aus dem Vorgängerfilm schlüpfen. Moranis feiert damit sein grosses Kino–Comeback. Er stand zuletzt 1997 für den Film «Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft!» vor der Kamera.