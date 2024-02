«Scoop»: Erster Trailer zum Netflix-Film über Prinz Andrew ist da

«Scoop» soll laut Ankündigung basierend auf den wahren Begebenheiten «Einblicke in die hartnäckigen Recherchen, die schliesslich zu Prinz Andrews skandalösem ‹Newsnight›–Interview der BBC führten», geben und die «Frauen ins Rampenlicht rücken, die alles riskierten und vor nichts zurückschreckten, um die Wahrheit zu enthüllen». So zeigt auch der Trailer vor allem Anderson und Piper, denen die Anspannung vor dem bedeutenden Interview ins Gesicht geschrieben ist. Zudem sieht man das genau durchdachte Setting des Interviews im Buckingham Palast. Am Ende blickt der Zuschauer in Sewells Augen, der als Prinz Andrew ebenfalls angespannt wirkt und von Anderson alias Emily Maitlis als «Your Royal Highness» begrüsst wird.