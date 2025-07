Scott Wolf: Einstweilige Verfügung gegen Ex-Frau Kelley aufgehoben

Hintergrund der Eskalation ist eine Reihe besorgniserregender Vorfälle: Am 13. Juni wurde Kelley Wolf von der Polizei in Utah County in Gewahrsam genommen und unter Kaliforniens Gesetz 5150 – das bei akuter psychischer Gefährdung greift – zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Laut Gerichtsunterlagen soll sie versucht haben, die Kinder ausser Landes zu bringen und ein Verhalten gezeigt haben, das eine akute Gefährdung nahelegte. Am 6. Juli wurde sie nach einem weiteren Vorfall, bei dem angeblich ein Messer involviert war, erneut unter Zwang eingewiesen – diesmal für eine Woche in eine Einrichtung in Salt Lake City.