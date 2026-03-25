«Scrubs» ist zurück: Wie gut sind die neuen Folgen?

Doch auch J.D.s alte Freunde wie Chirurg Turk praktizieren nach wie vor im Sacred Heart. Als Mediziner haben sie sich stets weiterentwickelt – und auch in ihrem Privatleben ist in der langen Abwesenheit von «Scrubs» einiges passiert, das hier selbstverständlich nicht gespoilert werden soll. Verraten sei jedoch so viel, dass auch der Fanliebling Neil Flynn (65) als (ehemaliger?) Hausmeister und Christa Miller (61) als Dr. Cox' Ex–Frau Auftritte haben werden. Nur der Rückkehr von Dr. Kelso, dessen Darsteller Ken Jenkins mittlerweile 85 Jahre alt ist, verschob Braff in einem Interview auf die zweite Staffel – falls Cast und Fans das Glück haben sollten, dass es diese geben wird.