Seal wird 60: Sechs Fakten zum Geburtstag

Überraschungsparty und ganz viele Handys

Als Überraschung zum Geburtstag wurde in Seals Daheim heimlich eine Party organisiert. Nichtsahnend betritt der Sänger so sein Haus, um dort von einer grossen Schar Freunde empfangen zu werden. Das Geburstagskind war sichtlich gerüht. Auf Instagram postet er anschliessend ein Video vom speziellen Moment. Dies mit den Worten: «Geniesse die Momente, in denen du dich am meisten geliebt fühlst. Was für eine unvergessliche Überraschung!»