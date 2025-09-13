Sean Astin neuer Präsident der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA

Eine Familientradition setzt sich fort: Sean Astin (54) ist am Freitag mit überwältigender Mehrheit zum neuen Präsidenten der Schauspielergewerkschaft SAG–AFTRA gewählt worden. Der 534–jährige «Herr der Ringe»–Star tritt damit in die Fussstapfen seiner Mutter Patty Duke, die vor 37 Jahren dasselbe Amt innehatte. Mit fast 80 Prozent der Stimmen setzte sich Astin deutlich gegen seinen Kontrahenten Chuck Slavin durch, der lediglich etwas mehr als 20 Prozent erhielt, wie «The Hollywood Reporter» berichtet.