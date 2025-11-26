«Sean Combs: The Reckoning»: Startdatum von Netflix-Dokuserie enhüllt

Zwei verfeindete Rapper

Noch sind nicht alle Künstler und Wegbegleiter von Combs bekannt, die an der 2023 angekündigten Serie mitwirken. Auch ob 50 Cent selbst zu sehen sein wird, ist unklar. Der Rapper hatte sich zuvor wiederholt kritisch über den ehemaligen Hip–Hop–Mogul geäussert, die beiden gelten als verfeindet. Nachdem Combs in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde, schrieb 50 Cent auf Instagram etwa, dass Combs «ein böser Mann» sei. Zuvor hatte er angedeutet, eine Begnadigung von Combs verhindern zu wollen.