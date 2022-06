Sean Connery: Aston Martin der James-Bond-Legende wird versteigert

Connerys Sohn Jason (59) erinnert sich in einem Statement an die Beziehung seines Vaters zu dem Gefährt: «Vater hat immer darüber geredet, seinen eigenen DB5 zu besitzen, aus keinem anderen Grund als dem, dass er das Auto liebt. Im Nachhinein betrachtet denke ich, dass es etwas in seinem Leben repräsentiert hat, das einzigartig war.» Ein Grossteil des Erlöses soll an die Philanthropie-Stiftung Connerys gehen - eine «Tat, von der wir wissen, die unseren Vater sehr erfreut hätte», erklärte Jason zudem.